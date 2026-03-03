Issanaye Ramires Ferraz Gantikan Jeff Jiang di Timnas Voli Putra Indonesia

jpnn.com - PBVSI resmi mendatangkan pelatih asal Brasil Issanaye Ramires Ferraz untuk menangani Timnas voli putra Indonesia.

Pelatih kelahiran 11 Desember 1983 itu diboyong setelah mendapatkan rekomendasi dari Federasi Bola Voli Internasional (FIVB).

Ketum PBVSI Imam Sudjarwo mengungkapkan bahwa Issanaye dijadwalkan tiba di Indonesia pada Mei mendatang.

Mantan pelatih Brasil U-21 tersebut saat ini saat ini masih terikat kontrak dengan klub di Korea hingga akhir April.

Karena itu, dia baru bisa bergabung setelah menyelesaikan komitmennya tersebut.

"Bulan Mei kami akan mendatangkan pelatih dari Brasil. Tim pelatih tersebut secara khusus akan menangani timnas indoor putra," ujar Imam.

Posisi pelatih timnas voli putra Indonesia sebelumnya lowong setelah kontrak Jeff Jiang tidak diperpanjang menyusul kegagalan mempertahankan medali emas pada SEA Games 2025.

Issanaye Ramires Ferraz sejatinya bukan sosok asing bagi PBVSI.