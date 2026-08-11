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Istana Bantah Pratikno Sakit dan Mundur dari Menko PMK

Istana Bantah Pratikno Sakit dan Mundur dari Menko PMK
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Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, tengah sakit dan akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Prasetyo mengatakan dirinya belum mendengar kabar mengenai isu Pratikno sakit tersebut.

“Apa lagi itu? Kata siapa lagi itu? Saya belum dengar, saya belum dengar,” ucap Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/8).

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Prasetyo kemudian memastikan kondisi Pratikno yang diketahuinya saat ini dalam keadaan sehat.

“Sehat, yang saya tahu sehat. Enggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit,” kata dia.

Saat kembali ditanya mengenai isu Pratikno akan mengundurkan diri dari posisi Menko PMK, Politikus Partai Gerindra itu membantahnya.

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Dia, bahkan menegaskan bahwa kabar mengenai Pratikno sakit saja tidak benar, apalagi mengenai pengunduran diri.

“Apa mengundurkan diri lagi, sakit aja nggak mengundurkan diri. Belum ada,” tutur Prasetyo. (dit/jpnn)


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Prasetyo Hadi membantah kabar Menko PMK Pratikno tengah sakit dan akan mengundurkan diri dari jabatannya.


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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