Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Niatan itu disampaikan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prasetyo menjelaskan bahwa niatan tersebut muncul di tengah dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Meski demikian, ia meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri Gibran.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) . Prasetyo menyebut tidak ada tenggat waktu yang diberikan Presiden kepada Gibran terkait permintaan tersebut.

Sejumlah anggota DPR sebelumnya mendesak penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Gibran, yang menjadi latar belakang dinamika politik tersebut. (tan/jpnn)