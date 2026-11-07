Istana Bersih-Bersih Setelah Prabowo Disadap Jenderal Listyo

jpnn.com - Pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan "bersih-bersih" setelah adanya kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, hingga berbagai tokoh politik.

"Kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo meminta agar kasus penyadapan itu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polri sudah menetapkan total empat perwira polisi aktif sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keempat polisi itu yakni, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dia mengingatkan agar aparat kepolisian bersikap transparan dan tidak menutup-nutupi proses hukum tersebut.

Saat ini pemerintah juga masih terus fokus dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan.

Salah satunya adalahmemproses urusan pengangkatan status kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).