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Istana Buka Suara soal Kejagung Geledah Kantor BGN

Istana Buka Suara soal Kejagung Geledah Kantor BGN
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Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi soal Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (3/6).

Prasetyo meminta agar memberikan waktu kepada aparat yang sedang bertugas menggeledah kantor tersebut.

“Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya,” kata Pras dalam pesannya, pada Rabu (3/6).

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Menurut dia, penggeledahan aparat itu salah satunya sebagai komitmen untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen semua kementerian maupun lembaga.

Prasetyo pun mengingatkan agar para pejabat bisa menghindari diri dari hal-hal yang melanggar norma saat menjalankan pemerintahan.

“Mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma terutama norma-norma hukum,” tuturnya.

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Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN)

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