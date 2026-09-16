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Istana Buka Suara Soal Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa: Pejabat Harus Siap Diganti Kapan Saja

Istana Buka Suara Soal Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa: Pejabat Harus Siap Diganti Kapan Saja
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara angkat bicara terkait pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara yang menuai sorotan publik.

merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dinamika pemerintahan serta sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan bahwa pergantian Menteri Keuangan dari yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan digantikan oleh Suahasil Nazara adalah hal yang lumrah saja.

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Menurut dia, seorang menteri atau wakil menteri harus siap untuk diganti kapan saja. Dengan begitu, menurut dia, tidak ada hal yang istimewa dalam penggantian Purbaya dengan Suahasil.

"Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden kan," kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pergantian menteri itu tidak berkaitan dengan isu soal masalah internal di Kementerian Keuangan. Menurut dia, perombakan kabinet bisa terjadi kapan saja.

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Di samping itu, dia juga menilai bahwa sosok Suahasil memiliki karakternya tersendiri. Penunjukan Suahasil, kata dia, tidak ada kaitannya dengan anggapan karakternya yang mirip Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani.

"Nggak ada itu penilaian. Kami nggak ada penilaian seperti siapa. Pak Suahasil, dia punya karakter sendiri," katanya.

Kementerian Sekretariat Negara angkat bicara terkait pergantian posisi Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara yang menuai sorotan publik.

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