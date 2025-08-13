menu
JPNN.com » Nasional » Istana » Istana Gelar Gladi Kotor Kedua Upacara HUT ke-80 RI, Persiapan Capai 70 Persen

Istana Gelar Gladi Kotor Kedua Upacara HUT ke-80 RI, Persiapan Capai 70 Persen

Istana Gelar Gladi Kotor Kedua Upacara HUT ke-80 RI, Persiapan Capai 70 Persen
Latihan atau gladi kotor kedua rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/8). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Gladi kotor kedua peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/8).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah penyempurnaan teknis terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara pada 17 Agustus mendatang berjalan lancar dan mengesankan.

“Masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, terutama misalnya berkenaan dengan ketepatan waktu antara satu show dengan show yang berikutnya itu perlu untuk terus kita sempurnakan gitu,” ucap Pras di Istana.

Pras juga memeriksa fasilitas hiburan dan area publik di sekitar Monumen Nasional (Monas).

Lokasi tersebut akan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses langsung ke dalam kompleks istana.

“Tentunya di sana kami sediakan beberapa tempat yang bisa untuk tidak bosan menunggu. Mungkin ada permainan untuk adik-adik kalau masyarakat ada yang hadir dengan membawa putra-putrinya,” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan persiapan telah mencapai sekitar 70 persen.

Sementara itu, gladi bersih pasukan pengibar bendera merah putih dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis (14/8) esok.

