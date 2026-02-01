Istana Masih Proses Surat Pengunduran Diri 3 Petinggi OJK
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima surat pengunduran diri Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri itu sedang diproses.
“Jadi, kami akan segera memproses untuk apa penetapan pengunduran diri dari yang bersangkutan tiga orang,” kata Pras, dikutip Minggu (1/2).
Terkait pengganti untuk bisa mengisi jabatan tersebut, Istana akan mengikuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Setelah itu kami ikuti mekanisme proses untuk melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan oleh beliau-beliau bertiga,” jelasnya.
Meski demikian, Prabowo disebut belum mengantongi nama siapa saja yang akan mengisi ketiga jabatan di OJK itu.
Tak hanya itu, Prasetyo juga membantah bahwa pengunduran diri Dewan Komisioner OJK adalah arahan Istana.
“Mundur? Tanya yang mundur dong,” kata dia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri itu sedang diproses.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Perintahkan Operasional Bursa Harus Tetap Normal saat Kepemimpinan Transisi
- Kata Istana soal Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisioner OJK
- Agak Laen
- Komisi XI DPR: Posisi Kosong di OJK dan BEI Akan Diisi Putra-Putri Terbaik Bangsa, Bukan Titipan
- OJK Cekatan Lakukan Transisi Kepemimpinan, Misbakhun Yakini Stabilitas Pasar & Perlindungan Investor Terjaga
- Arief Poyuono Salahkan OJK terkait Ambrolnya IHSG, Begini Analisisnya