Istana Pastikan Presiden Prabowo Lantik Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Siang Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/10) siang.

Kepastian mengenai waktu pelantikan suksesor Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut disampaikan langsung oleh Mensesneg di Jakarta.

"Rencana demikian, calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh Bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (1/10).

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Prasetyo menjelaskan bahwa jajarannya bergerak cepat untuk memastikan seluruh dokumen dan kesiapan seremonial berjalan lancar.

"Insya Allah ini sedang dipersiapkan administrasinya," ujar Mensesneg menambahkan.

Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

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Persetujuan tersebut diberikan setelah pada hari yang sama Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Sebelumnya, pimpinan DPR menerima surat Presiden Prabowo Subianto Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri.