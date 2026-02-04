Istana: Pertemuan Presiden dengan Tokoh Islam Agenda Rutin
jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan ormas Islam, ulama, dan pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan, Jakarta disebut bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai elemen umat Islam.
Hal itu termasuk terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda rutin Presiden Prabowo yang telah beberapa kali dilakukan sebelumnya.
“Diskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh muslim dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin, beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden,” ucap Prasetyo Hadi, dikutip Rabu (4/2).
Menurut dia, pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari dialog-dialog sebelumnya yang dilakukan Prabowo, baik secara terbuka maupun tertutup, sebagai bagian dari komunikasi berkelanjutan dengan berbagai elemen masyarakat.
“Presiden selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk mendapatkan masukan masukan dari para tokoh-tokoh,” kata dia.
Politikus Partai Gerindra itu bilang bahwa Prabowo secara konsisten membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
Terkait adanya perbedaan pandangan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, Prasetyo menilai hal tersebut bukan merupakan bentuk penolakan, melainkan akibat belum tersampaikannya informasi secara menyeluruh.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda rutin Presiden Prabowo yang telah beberapa kali dilakukan sebelumnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Kumpulkan Eks Menlu-Wamenlu ke Istana, Ada Apa?
- Anggaran MBG Kena Pangkas Purbaya untuk Program Gentengisasi
- Prabowo Bakal Keluar dari Dewan Perdamaian jika Palestina Tidak Merdeka
- Anggaran Kemenhan Bakal Disunat untuk Iuran Dewan Perdamaian Gaza
- Prabowo Bertemu Pimpinan Ormas Islam dan Tokoh Pesantren di Istana, Bahas Apa?
- Indonesia Buka Peluang Evaluasi Keanggotaannya di Board of Peace