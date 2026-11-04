Istana Sebut Penyadapan terhadap Prabowo Mengarah ke Makar

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa tindak penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi mengarah ke makar.

Hal itu dikatakan Prasetyo saat menanggapi penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, tokoh politik, hingga LSM dan media.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa dianggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Prasetyo di Istana Negara pada Rabu (4/11).

Baca Juga: Kang TB Minta Prabowo Mengevaluasi Tanda Kehormatan Listyo

Menurut Prasetyo tindakan penyadapan itu bisa membahayakan keselamatan.

“Juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” kata dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Ketiga orang itu merupakan polisi aktif yang juga merupakan perwira tinggi Polri.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11). (dit/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!

