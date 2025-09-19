menu
Istana Sebut Kementerian BUMN Kemungkinan Dilebur dengan Danantara

Istana Sebut Kementerian BUMN Kemungkinan Dilebur dengan Danantara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka kemungkinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilebur ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Pras mengatakan opsi tersebut saat ini masih dalam tahap kajian dan diskusi internal pemerintah.

“Belum ada (keputusan). Nanti kita tunggu, tetapi ada kemungkinan. Memang masih dalam proses kajian dan diskusi,” ucap Prasetyo di Istana Negara, pada Jumat (19/9).

Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan penggabungan Kementerian BUMN dan Danantara.

Salah satunya adalah efektivitas pembinaan dan manajemen BUMN yang saat ini juga tengah diperkuat melalui Danantara.

“Pertimbangannya banyak, tapi salah satunya karena proses pelaksanaan pembinaan, manajemen perbaikan itu sekarang sedang dikerjakan teman-teman di Danantara,” kata dia.

Adapun, Plt Menteri BUMN saat ini diisi oleh Dony Oskaria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Pras menuturkan, penunjukan Dony karena dirinya adalah Wakil Menteri BUMN.

Prasetyo Hadi membuka kemungkinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilebur ke Danantara

