Istana Serahkan Tiga Surpres ke DPR, Ada Calon Gubernur BI hingga Pimpinan OJK
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya telah menyerahkan tiga surat presiden (Surpres) kepada DPR RI.
Menurut Menteri Prasetyo, ketiga surpres tersebut masing-masing berkaitan dengan usulan soal calon Gubernur Bank Indonesia (BI), calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan calon duta besar (dubes) untuk negara sahabat.
Penyerahan surpres itu dilakukan setelah pemerintah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasco dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa Surpres,” ucap Pras di DPR RI, pada Senin (10/8).
Surpres pertama mengenai calon Gubernur BI definitif. Dalam Surpres tersebut juga terdapat calon pengganti Deputi Senior Gubernur BI serta calon pengganti Deputi Gubernur BI.
Hal itu dilakukan karena terdapat perubahan jumlah deputi di bank sentral tersebut.
“Yang pertama adalah Surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk Deputi Senior dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu,” tutur Prasetyo.
Selanjutnya, pemerintah menyerahkan surpres tentang calon komisioner OJK. Adapun surpres ketiga berisi nama-nama calon duta besar untuk sejumlah negara sahabat.
Tiga Surpres tersebut masing-masing berkaitan dengan calon Gubernur Bank Indonesia (BI), calon komisioner OJK, dan calon duta besar
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