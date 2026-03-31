Istana Tegaskan Belum Ada Kenaikan Harga BBM!
Petugas mengisi BBM di SPBU. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi menjelaskan terkait beredarnya isu kenaikan atau penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Seperti diketahui, beredar isu di media sosial bahwa BBM akan naik imbas dari konflik geopolitik global antara Israel-Amerika Serikat dan Iran.

Dia menegaskan bahwa pemerintah belum akan menaikkan harga BBM seperti kabar yang beredar.

“Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” ucap Prasetyo dalam keterangannya, pada Selasa (31/3).

Menurut dia, pemerintah terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina sudah melakukan koordinasi intensif dan mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” kata dia.

Dia berharap dengan pernyataan tersebut masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegasnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

