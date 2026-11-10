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Istana Tegaskan Prabowo tak Menolak Niat Gibran Mundur

Istana Tegaskan Prabowo tak Menolak Niat Gibran Mundur
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Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Paripurna MPR beragendakan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden-Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada pertemuan Selasa (10/11) pagi.

“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ucap Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11). 

Dia menegaskan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo juga banyak memberikan saran-saran kepada Gibran Rakabuming Raka.

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Prasetyo menambahkan bahwa Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan perdebatan mengenai pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ungkap Prasetyo.

Politikus Gerindra itu tak memerinci berapa lama waktu yang dibutuhkan Gibran untuk membuktikan mengenai polemik bukti pendidikannya.

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“Ya, kan, itu proses hukum, ya, untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui PTUN,” tuturnya. (dit/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permintaan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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