Istana Tegaskan Tidak Ada Rencana Mengganti Menkeu Purbaya

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana mengganti atau mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan.

Hal itu untuk mempertegas informasi yang beredar bahwa Purbaya mengajukan pengunduran diri dari posisi bendahara negara.

“Tidak ada. Tidak ada rencana pergantian,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6).

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Menurut dia, justru saat ini berbagai kementerian dan lembaga perekonomian berupaya berkoordinasi untuk memperbaiki ekonomi.

“Justru yang sekarang diperlukan adalah saling koordinasi yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan,” katanya.

“Tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi, belum ada rencana itu,” imbuhnya.

Adapun, Menkeu Purbaya membantah dirinya mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bantahan itu dikatakan Purbaya lantaran ada isu dia akan melepas jabatan bendahara negara.