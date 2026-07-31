Istana Tepis Isu Ancaman Keamanan di Pusat Perbelanjaan Jakarta-Surabaya
jpnn.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan mengimbau publik dan media massa untuk aktif melakukan cek fakta guna meredam penyebaran isu fear mongering yang memicu ketakutan massal.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi mengajak masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi terkait isu ancaman keamanan di sejumlah pusat perbelanjaan Jakarta dan Surabaya.
Hal tersebut dikatakan Hasan menggapai isu adanya pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya yang dipasangi pagar karena diduga terkait ancaman terhadap keamanan.
"Jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Nah teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta benar enggak 'fear monger' yang sedang beredar itu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Menurut Hasan, masyarakat perlu tetap bersikap optimistis karena kondisi negara dalam keadaan baik dan pemerintah terus menjalankan berbagai program.
Hasan mencontohkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan lebih dari seratus pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang berlangsung dengan komunikasi dua arah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan dari pelaku usaha diterima dengan baik oleh Presiden.
"Tanya-jawab dengan presiden, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh presiden. Dan nggak ada alasan buat kita nggak maju," ujarnya.
Selain itu, Hasan juga membantah anggapan mengenai adanya represi digital dari pemerintah.
Istana Kepresidenan mengimbau publik dan media massa untuk aktif melakukan cek fakta guna meredam penyebaran isu fear mongering yang memicu ketakutan massal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bela Prabowo soal Londo Ireng, Hasan Nasbi Sebut Pemerintah Berhak Mengkritik Rakyat
- Prabowo Lantik 6 Pejabat, Jumhur Jadi Menteri LH, Dudung Menjabat KSP
- Komisaris Pertamina Hasan Nasbi Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Bahas Apa?
- Hasan Nasbi: PSI Kian Matang, Peluang Masuk Parlemen Makin Besar
- 5 Berita Terpopuler: Perpanjangan Kontrak Telah Diatur, Sebegini Jumlah PPPK, Perlu Reformasi Total?
- Hasan Nasbi soal Akar Masalah Banjir: Bukan Menteri Setahun Menjabat