Istana Turun Tangan Soal Kasus Purbaya vs Para Gubernur

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan para kepala daerah telah diberi penjelasan terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat protes dari para gubernur karena pemotongan TKD ini. Para kepala daerah tersebut menolak kebijakan baru Purbaya.

Menurut Prasetyo kedatangan para kepala daerah ke kantor Menkeu Purbaya bukan untuk menggruduk. Melainkan melakukan audiensi soal pemotongan TKD itu.

“Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri," ujar Prasetyo dikutip Minggu (12/10).

Prasetyo mengaku Istana telah turun tangan dan menjelaskan dinamika yang terjadi ke para kepala daerah tersebut.

"Kami berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” ujarnya.

Prasetyo menuturkan, skema transfer tidak langsung meliputi berbagai program nasional pemerintah pusat yang juga diterima oleh masyarakat di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sekitar Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu," kata Prasetyo.