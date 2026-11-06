Istana Ucapkan Belasungkawa atas Gugurnya 3 Personel TNI Pemadam Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga personel TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang tengah menjalankan tugas dalam operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

"Tiga prajurit kita yang gugur di dalam menjalankan tugas mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan belasungkawa," ucap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Jumat (6/11).

Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk memastikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

"Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, kami diminta memberikan perhatian, termasuk kepada keluarga maupun kepada putra-putri saudara-saudara kita yang telah berjuang menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan di tengah mara bahaya yang membutuhkan pengorbanan," kata dia.

Dia menegaskan pemerintah hingga saat ini terus berupaya memadamkan karhutla, meskipun proses tersebut menghadirkan risiko yang sangat tinggi bagi para petugas di lapangan.

Adapun, ketiga prajurit yang gugur tersebut adalah Letkol CPN (Anm.) Dudi Firmansyah; Kapten CPN (Anm.) Nurhafiz Akbar Rizki Hartio, S.H., M.H.; dan Sertu (Anm.) Heri Prasetyo.

Mereka gugur dalam kecelakaan helikopter TNI AD saat menjalankan misi pemadaman karhutla di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (5/11), sebanyak 1.468 titik api karhutla tersebar di enam provinsi.