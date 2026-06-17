Istana Ucapkan Duka Cita untuk Gempa Palu, Perintahkan Gubernur Segera Tangani

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rasa duka cita atas kejadian gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

Prasetyo mengaku prihatin karena ada korban meninggal maupun luka-luka karena peristiwa tersebut.

“Kami mohon izin menyampaikan rasa duka cita terhadap kejadian gempa di Palu kemarin, yang ada satu korban meninggal dunia dan beberapa yang sedang dirawat,” ucap Pras, di Hambalang, Bogor, pada Rabu (17/6).

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Dia menuturkan Pemerintah Pusat juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Gubernur Sulawesi Tengah untuk memastikan seluruh penanganan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Termasuk terus memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak boleh lengah, tetap waspada apabila mengantisipasi kejadian gempa-gempa susulan,” kata dia.

Sebelumnya, gempat tektonik bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah Selasa (16/6) kemarin.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut pada koordinat 1,04 derajat lintang selatan dan 120,23 derajat bujur timur atau sekitar 42 kilometer tenggara Palu pada kedalaman 10 kilometer.

Meski tidak berpotensi menimbulkan tsunami, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, hingga Kabupaten Tojo Una-Una dan membuat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. (dit/jpnn)