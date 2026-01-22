menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Istana Ungkap Alasan Indonesia Bakal Bergabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Istana Ungkap Alasan Indonesia Bakal Bergabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Istana Ungkap Alasan Indonesia Bakal Bergabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Foto: Andi Firdaus/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan soal Indonesia yang akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Prasetyo, keputusan bergabung tersebut karena Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan tujuan Indonesia dalam hal perdamaian.

Tujuan utama bergabung, yaitu untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza, Palestina.

Baca Juga:

“Kalau secara kehendak ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting kan tujuannya, tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” ujar Prasetyo di Istana Negara, pada Kamis (22/1).

Sebelumnya, Indonesia memutuskan akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung stabilitas di Palestina.

Keputusan tersebut tertuang dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan para menlu dari tujuh negara lainnya — Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab — yang diunggah Kementerian Luar Negeri RI di media sosial pada Kamis (22/1).

Baca Juga:

"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," sebut pernyataan itu.

Pemerintah negara-negara itu akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai prosedur hukum nasional.

Menseneg Prasetyo Hadi mengungkap alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI