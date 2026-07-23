Istana Ungkap Alasan Prabowo Pilih Destry Jadi Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti bakal menjadi gubernur definitif bank sentral negara itu.

Menurut dia, alasan utama adalah karena rekam jejak yang dimiliki Destry mulai dari ilmu hingga pendidikan.

“Sampai mengabdikan diri sekian puluh tahun, kan di bidang keuangan. Dan beliau juga dua kali, dua periode menjadi Deputi Gubernur Senior,” kata Prasetyo di halaman Istana Merdeka, pada Rabu (12/8).

“Itu salah satu alasan yang paling mendasar, kan, tentunya kan kompetensi,” lanjutnya.

Terkait Deputi Gubernur Senior pengganti jabatan Destry sebelumnya, Pras mengaku tak ingin membocorkan.

“Kami tunggu biar DPR yang menyampaikan. Saya sudah janji untuk tidak menyampaikan,” kata dia.

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Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI).

Prabowo mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI untuk mengajukan nama Destry Damayanti untuk menjadi Gubernur BI secara definitif.