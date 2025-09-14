menu
JPNN.com » Politik » Istana Ungkap Fakta soal Surpres Pergantian Kapolri

Istana Ungkap Fakta soal Surpres Pergantian Kapolri

Istana Ungkap Fakta soal Surpres Pergantian Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara merespons isu Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri ke DPR RI.

Mensesneg Prasetyo dengan tegas membantah isu soal surpres pergantian Kapolri yang kini dijabat Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR, itu tidak benar," kata Pras -sapaan Prasetyo di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Dia mengatakan belum ada surpres yang dikirim pemerintah ke DPR mengenai pergantian kapolri.

"Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut," lanjutnya.

Pimpinan DPR yang disebut oleh Prasetyo itu merujuk kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya Dasco juga membantah adanya surpres dari Presiden Prabowo ke DPR RI terkait dengan pergantian kapolri.

Bantahan itu diberikan oleh Dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Mensesneg Prasetyo Hadi angkat bicara merespons isu Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surpres pergantian Kapolri ke DPR. Begiin faktanya.

