Istirahat dari Medsos, Ari Lasso Fokus Selesaikan Sebuah Proyek
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso memutuskan untuk istirahat dari media sosial sementara waktu.
Keputusan tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
"Medsos detox," ungkap Ari Lasso.
Pelantun Arti Cinta itu berharap semua pihak terkhusus penggemar dan para klien dapat menghargai keputusannya.
Ari Lasso mengaku ingin fokus untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu dekat.
"To goodfelass, Baladewa, clients, partner, I’ll do medsos detox, focusing on sum project, til deal done," jelas mantan vokalis Dewa 19 itu.
Selain itu, Ari Lasso meminta fan agar tidak khawatir terkait keputusannya istirahat dari media sosial.
Dia menegaskan akan segera kembali berinteraksi di dunia maya.
Penyanyi Ari Lasso memutuskan untuk istirahat dari media sosial sementara waktu. Keputusan tersebut diumumkan...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ari Lasso Umumkan Istirahat dari Media Sosial, Ini Alasannya
- WAMI Sebut Royalti yang Diterima Ari Lasso Bukan Ratusan Ribu, Tetapi Puluhan Juta Rupiah
- 3 Berita Artis Terheboh: SWAMI Bicara Royalti Ari Lasso, Once Mekel Beri Komentar
- Soal Royalti Ari Lasso, WAMI Akhirnya Beri Klarifikasi Begini
- Ari Lasso Protes ke WAMI Gegara Hal Ini
- Pamer Kemesraan dengan Dearly Joshua, Ari Lasso Romantis Banget