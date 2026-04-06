Istirahat di Kolong Kendaraan, Pekerja di Tangerang Tewas Terlindas Kontainer
jpnn.com, TANGERANG - Pekerja PT Harindra Sukses Bersama berinisial IB mengalami kecelakaan kerja di area pergudangan pabrik di Kabupaten Tangerang.
Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (3/4) sekitar 13.30 WIB saat korban sedang menunggu proses bongkar muat.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan posisi korban sedang berisitirahat bersama rekan kerja lainnya sambil menunggu bongkar muat jagung di gudang.
"Saat beristirahat, korban tertidur di bawah kontainer dengan posisi kepala sejajar dengan mobil, sementara bagian badan serta kaki di samping kendaraan," ucap Kombes Maruli, Senin (6/4).
Kombes Maruli menjelaskan sopir kontainer berinisial JA kemudian menghidupkan kendaraan dengan tujuan untuk memajukan kontainer.
Akan tetapi, kata Kombes Maruli, sopir kontainer tersebut tidak mengetahui bahwa posisi korban masih berada di bawah kendaraan.
"Setelah mobil bergerak rekan kerja lain langsung memberitahu kepada sang sopir bahwasanya korban telah terlindas mobil kontainer," ujarnya.
"Mengetahui informasi tersebut, sopir segera memberhentikan kendaraan, tetapi korban telah meninggal dunia," sambung dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
