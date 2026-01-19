Istora Bergemuruh Lagi! Daihatsu Indonesia Masters 2026 Bertabur Bintang Dunia

menu
Turnamen bulu tangkis bergengsi bertajuk Daihatsu Indonesia Masters 2026 dipastikan siap menjadi magnet perhatian dunia. Foto: PBSI.

Ajang BWF World Tour Super 500 itu akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 20–25 Januari 2026.

Atmosfer persaingan kelas atas bakal tersaji karena turnamen ini akan menghadirkan deretan pebulu tangkis papan atas dunia.

Selain itu, hadiah yang disajikan cukup besar, yakni mencapai total USD 500 ribu atau sekitar Rp 8 miliar.

Sejumlah nama besar dari berbagai negara dipastikan turun gelanggang di Indonesia Masters 2026.

Indonesia sebagai tuan rumah juga menurunkan kekuatan terbaiknya. Publik Istora akan disuguhi aksi pemain andalan seperti Jonatan Christie, Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Selain itu, terdapat para talenta muda yang tengah naik daun, seperti Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, dan pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

