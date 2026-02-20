Istri AKBP Didik dan Aipda Dianita Positif Narkoba, Alamak
jpnn.com - Bareskrim Polri mengungkap bahwa istri dari eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (DPK) yang bernama Miranti Afriana (MA), ternyata positif menggunakan narkoba.
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan selain Miranti, mantan bawahan AKBP Didik bernama Aipda Dianita Agustina (DA) juga positif menggunakan narkoba.
"Dari hasil pendalaman terhadap MA dan Aipda DA diketahui bahwa keduanya adalah pengguna narkotika," kata Eko di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
"Untuk itu penyidik melakukan uji laboratoris melalui Puslabfor Bareskrim Polri terhadap sampel rambut dari MA dan Aipda DA, yang menunjukkan hasil positif menggunakan MDMA (ekstasi)," tuturnya.
Setelah diketahui positif narkoba, kedua wanita tersebut pun diasesmen. Hasilnya, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan keduanya direhabilitasi yang prosesnya dilakukan di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN).
Adapun Didik telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada Jumat (13/2).
Barang bukti yang diamankan, antara lain sabu sebanyak tujuh plastik klip dengan berat total 16,3 gram, ekstasi sebanyak 49 butir dan dua butir sisa pakai, pil aprazolam sebanyak 19 butir, pil happy five dua butir, dan ketamin sebanyak lima gram.
Brigjen Eko mengatakan, narkoba itu disimpan di dalam sebuah koper yang kemudian diamankan penyidik di rumah Aipda Dianita Agustina di kawasan Tangerang, Banten.
Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut istri AKBP Didik Putra Kuncoro, Miranti Afriana dan mantan bawahan Aipda Dianita Agustina positif narkoba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Pernyataan AKBP Didik Dalam Surat, Nomor 4 Sukar Diatasi
- Bareskrim: Istri AKBP Didik Positif Memakai Ekstasi
- Gerebek Honda CRV di Exit Tol Bakauheni, Polisi Amankan 17,29 Kg Sabu-Sabu
- AKBP Didik Putra Kuncoro Dipecat-Dipenjara, Terancam Bui Seumur Hidup
- Kronologi Lengkap Kasus AKBP Didik yang Terjerat Narkoba, Sontoloyo!
- Pernyataan Brigjen Trunoyudo setelah AKBP Didik Dipecat Polri terkait Narkoba dan Asusila