menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Istri Bilang Suami Jelek, Gendut, Banjir Darah

Istri Bilang Suami Jelek, Gendut, Banjir Darah

Istri Bilang Suami Jelek, Gendut, Banjir Darah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
suami bunuh istri. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com, BATAM - Polisi mengungkap motif suami bunuh istri di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pelaku berinisial N (67) menghabisi istrinya sendiri bernama Harsalena (56), pada Rabu (25/2) malam di Perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Kota Tanjungpinang, gara-gara sakit hati.

“Jadi, pelaku ini sakit hati karena sering dihina istrinya, dibilang gendutlah, jeleklah, sehingga dia marah dan ambil balok kayu memukul bagian kepala istrinya,” kata Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Ronni Bonic, Kamis.

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu menyebut kasus pembunuhan disertai perencanaan itu ditangani oleh Polresta Tanjungpinang. Namun, tim dari Ditreskrimum Polda juga turun ke lokasi guna memonitor kasus tersebut.

Dikatakannya, pelaku N merupakan residivis dengan kasus serupa baru bebas dari Lapas Tanjungpinang pada Agustus 2025.

“Kejadian pembunuhan ini disertai perencanaan, pelakunya adalah suaminya sendiri yang baru keluar dari tahanan lapas karena kasus yang sama pembunuhan juga,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Ronni, pelaku tidak hanya memukul kepala istrinya dengan balok kayu hingga tewas, tapi juga memotong tubuh korban menggunakan golok.

“Jadi, pelaku tidak puas di situ aja. Dia mengambil golok dia memotong pahanya. Kedua kakinya terpisah,” katanya.

Tidak terima dihina, suami bunuh istri dengan cara sangat keji. Pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI