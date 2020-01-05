Istri Bilang Suami Jelek, Gendut, Banjir Darah

jpnn.com, BATAM - Polisi mengungkap motif suami bunuh istri di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pelaku berinisial N (67) menghabisi istrinya sendiri bernama Harsalena (56), pada Rabu (25/2) malam di Perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Kota Tanjungpinang, gara-gara sakit hati.

“Jadi, pelaku ini sakit hati karena sering dihina istrinya, dibilang gendutlah, jeleklah, sehingga dia marah dan ambil balok kayu memukul bagian kepala istrinya,” kata Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Ronni Bonic, Kamis.

Perwira menengah Polri itu menyebut kasus pembunuhan disertai perencanaan itu ditangani oleh Polresta Tanjungpinang. Namun, tim dari Ditreskrimum Polda juga turun ke lokasi guna memonitor kasus tersebut.

Dikatakannya, pelaku N merupakan residivis dengan kasus serupa baru bebas dari Lapas Tanjungpinang pada Agustus 2025.

“Kejadian pembunuhan ini disertai perencanaan, pelakunya adalah suaminya sendiri yang baru keluar dari tahanan lapas karena kasus yang sama pembunuhan juga,” ujarnya.

Menurut Ronni, pelaku tidak hanya memukul kepala istrinya dengan balok kayu hingga tewas, tapi juga memotong tubuh korban menggunakan golok.

“Jadi, pelaku tidak puas di situ aja. Dia mengambil golok dia memotong pahanya. Kedua kakinya terpisah,” katanya.