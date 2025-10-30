Istri Bule Australia Bernama Fitri Rosita Dilaporkan Hilang di Lombok

jpnn.com - Pihak Polres Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih melakukan pencarian terhadap Fitri Rosita, istri dari bule asal Australia yang dilaporkan hilang di penginapan Desa Sajang, Kecamatan Sembalun.

"Laporan sudah diterima dan kasusnya masih lidik (penyelidikan, red)," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Kamis (30/10/2025).

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (26/10). Saat itu korban pergi dari penginapan tanpa kembali lagi.

Kepergian Fitri membuat suami korban yang merupakan warga negara asing (WNA) resah, lalu melaporkan ke pihak kepolisian.

"Kasus ini bermula dari suami dan korban datang menginap dan berbincang-bincang sampai larut malam setelah itu masuk ke kamar," katanya.

Dia menjelaskan ketika itu korban bukan masuk kamar untuk tidur, namun malah memakai sepatu sehingga menyebabkan suami korban curiga.

Ketika itu suami korban sempat bertanya, akan tetapi korban menjawab tidak saat suaminya minta ikut.

Kemudian suami korban melakukan pencarian bahkan sampai hari Selasa (28/10), ke seluruh tempat di Sembalun, termasuk di Mataram, tetapi tidak menemukan Fitri.