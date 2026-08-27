Istri Denny Sumargo Jadi Sosok Penting di Balik Film Baby Udon

jpnn.com, JAKARTA - Istri Denny Sumargo, Olivia Allan mengungkap perannya di balik produksi film Baby Udon.

Dia menjadi salah satu produser dalam film yang mengangkat kisah nyata Fanny Kondoh dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh itu.

Tidak hanya itu, Olivia Allan juga turut mendorong suaminya, Denny Sumargo untuk mengangkat kisah Fanny Kondoh ke layar lebar.

Menurutnya, cerita Fanny Kondoh memiliki banyak sisi yang dapat memberikan harapan dan pelajaran bagi penonton.

Dia melihat kisah tersebut tidak hanya berkaitan dengan perjuangan memiliki anak, tetapi juga menyentuh persoalan yang dialami banyak orang.

“Perjuang dua garis, aku salah satunya. Lalu pejuang cancer, lalu single mother. Banyak sekali yang akan relate dengan film ini dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini,” kata Olivia Allan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Perempuan yang akrab disapa Ci Olive itu mengatakan tujuan awalnya yakni membuat kisah Fanny Kondoh menjadi film yang dapat memberikan harapan bagi banyak orang.

Keinginannya makin kuat setelah berkomunikasi langsung dengan Fanny Kondoh yang sudah dihubungi oleh banyak pihak yang tertarik mengangkat kisah hidupnya ke dalam film.