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Istri Evan Marvino Mengaku Mengalami KDRT

Istri Evan Marvino Mengaku Mengalami KDRT
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Uffridatun Nitami. Foto: Instagram/uffridatunnitami

jpnn.com, JAKARTA - Istri dari aktor Evan Marvino, Uffridatun Nitami mengaku mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Melalui akunnya di Instagram, dia mengungkapkan bahwa suaminya pernah beberapa kali melakukan KDRT terhadapnya.

Namun, Uffridatun Nitami baru memberanikan diri untuk mencertakan hal itu kepada publik.

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"Suami saya sudah beberapa kali melakukan kekerasan kepada saya," ujar Uffridatun Nitami melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (15/6).

Dalam unggahan tersebut, dia turut membagikan sejumlah foto, gambar tangkap layar, dan juga video.

Salah satu foto yang dibagikan adalah kipas angin yang bagian depannya sudah terpisah.

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Uffridatun mengungkapkan rasa traumanya terhadap barang tersebut.

"Kipas angin dan kursi ini bikin saya trauma sekali malam itu. Kursi melayang hampir kena kepala saya, tetapi tertakis oleh tangan saya, kipas angin dilayangkan ke saya tapi tidak kena," tuturnya.

Istri dari aktor Evan Marvino, Uffridatun Nitami mengaku mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

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