Istri Jalani Program Bayi Tabung, Denny Sumargo: Mohon Doa, Ini yang Terakhir
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Denny Sumargo dan istrinya, Olivia Allan kembali menjalani program bayi tabung.
Bintang film 5 cm itu lantas menceritakan perjuangan sang istri untuk memiliki anak kedua.
Denny Sumargo mengungkapkan, dirinya dan sang istri memutuskan untuk melakukan satu kali lagi upaya melakukan program bayi tabung.
Langkah itu diambil setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang dan penuh perjuangan sebelumnya.
"Lanjut. Kami coba satu kali lagi usaha, kalau memang sudah enggak dikasih ya, sudah kami berhenti. Karena kemarin sempat gagal sudah empat kali. Jadi ini yang terakhirlah, kelima ini. Mohon doa ya, itu saja sih," ujar Denny Sumargo di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).
Mengenai jenis kelamin anak yang diharapkan, dia tak mematok keinginan yang muluk-muluk.
Denny Sumargo menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Tuhan, meski diakuinya memiliki harapan kecil untuk anak laki-laki.
"Kalau dikasih, penginnya mintanya cowok. Tapi kalau dikasih cewek ya, sudah. Enggak dikasih juga ya enggak apa-apa," tuturnya.
Aktor Denny Sumargo dan istrinya, Olivia Allan kembali menjalani program bayi tabung.
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