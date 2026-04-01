Istri Marshel Widianto Sempat Menangis Gegara Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Komika Marshel Widianto mengungkapkan momen haru saat istrinya, Cesen, menemaninya ketika menjalani perawatan di rumah sakit.

Kala itu, Marshel harus menjalani operasi selama sekitar lima jam. Beberapa waktu sebelumnya, komika berusia 29 tahun tersebut diketahui menjalani operasi sinus dan amandel.

Melihat kondisi sang suami, Cesen tak kuasa menahan tangis.

“Nangis katanya, apalagi waktu di rumah sakit kan gue operasi lima jam ya. Terus lima jam enggak keluar-keluar, katanya pas waktu gue keluar dia langsung nangis. Itu pertama kali gue melihat dia nangis,” ujar Marshel di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Marshel mengatakan, dirinya sempat menanyakan alasan sang istri menangis. Menurutnya, Cesen diliputi rasa takut kehilangan.

“(Saya tanya), ‘kenapa kamu nangis, sayang?’ Ya dia takut kehilangan gue,” sambungnya.

Pemain film Laundry Show itu mengaku memahami perasaan sang istri. Ia menilai, selama ini dirinya bukan tipe orang yang kerap mengeluhkan kondisi kesehatan.

Karena itu, saat melihat Marshel harus terbaring di rumah sakit dalam kondisi cukup parah, Cesen tidak mampu menahan kesedihan.