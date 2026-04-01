menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Istri Marshel Widianto Sempat Menangis Gegara Hal Ini

Istri Marshel Widianto Sempat Menangis Gegara Hal Ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48. Foto: Instagram/marshel_widianto

jpnn.com, JAKARTA - Komika Marshel Widianto mengungkapkan momen haru saat istrinya, Cesen, menemaninya ketika menjalani perawatan di rumah sakit.

Kala itu, Marshel harus menjalani operasi selama sekitar lima jam. Beberapa waktu sebelumnya, komika berusia 29 tahun tersebut diketahui menjalani operasi sinus dan amandel.

Melihat kondisi sang suami, Cesen tak kuasa menahan tangis.

Baca Juga:

“Nangis katanya, apalagi waktu di rumah sakit kan gue operasi lima jam ya. Terus lima jam enggak keluar-keluar, katanya pas waktu gue keluar dia langsung nangis. Itu pertama kali gue melihat dia nangis,” ujar Marshel di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Marshel mengatakan, dirinya sempat menanyakan alasan sang istri menangis. Menurutnya, Cesen diliputi rasa takut kehilangan.

“(Saya tanya), ‘kenapa kamu nangis, sayang?’ Ya dia takut kehilangan gue,” sambungnya.

Baca Juga:

Pemain film Laundry Show itu mengaku memahami perasaan sang istri. Ia menilai, selama ini dirinya bukan tipe orang yang kerap mengeluhkan kondisi kesehatan.

Karena itu, saat melihat Marshel harus terbaring di rumah sakit dalam kondisi cukup parah, Cesen tidak mampu menahan kesedihan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI