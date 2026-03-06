Istri Muda yang Bunuh Suami Langsung Menyerahkan Diri ke Polisi, Jasad Korban Mengenaskan
jpnn.com - Kasus pembunuhan pria bernama Andi alias Joni (53) di rumahnya, Kapling Pinang RT/RW 02/03 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten bikin geger.
Pria itu dibunuh oleh istri mudanya berinisial EA (25) menggunakan senjata tajam.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo membenarkan adanya peristiwa tersebut.
Dia menyebut laporan kasus dugaan pembunuhan ini diketahui atas laporan terduga pelaku yang saat itu langsung menyerahkan diri kepada tim penyidik.
Merespons hal tersebut, tim Inafis Satreskrim Polresta Tangerang langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan outopsi.
"Kami lakukan olah TKP. Nanti perkembangan kami sampaikan," ucapnya, Jumat (6/3/2026).
Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku hingga menunggu hasil autopsi dari jenazah korban.
Hal itu dilakukan sebagai tujuan untuk mengungkap perkara ini sesuai fakta yang ada hingga motif dari dugaan pembunuhan ini diketahui.
Polisi masih menyelidiki kasus istri muda bunuh suami di Tangerang. Peristiwa itu baru ketahuan setelah terduga pelaku melapor dan menyerahkan diri ke polisi.
