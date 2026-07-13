Istri Siri Mengaku Ditelantarkan, Vicky Prasetyo Sampaikan Sindiran
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo membantah kabar dirinya menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia memberikan klarifikasi mulai dari momen perkenalan hingga soal nafkah.
"Slide 1 kamu yang chat duluan menawarkan diri berkenalan dan saya balas dengan ramah," ungkap Vicky Prasetyo menggunggah bukti pesan dari Fangfang.
Kemudian, vokalis Kudeta tersebut mengungkap bukti transfer nafkah untuk Fangfang.
Vicky Prasetyo membuka bukti tersebut demi membantah tudingan tidak menafkahi istri siri.
"Slide 2 saya masih kirim nafkah 3 hari sebelum akhirnya nangis-nangis ditelantarkan. Setiap bulan juga saya berikan rezekinya untuk ibunya dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Sebenarnya nafkah tidak harus dipertontonkan baik besar atau kecil semua ini karena situasi karena ada air mata anak-anak saya juga yang harus dijaga," ucap mantan suami Angel Lelga itu.
Tidak hanya itu, Vicky Prasetyo lantas menyampaikan sindiran yang ditujukan kepada Fangfang.
Dia menyinggung sikap Fangfang yang diduga sengaja membuat sensasi agar meraih popularitas.
Presenter Vicky Prasetyo membantah kabar dirinya menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.
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