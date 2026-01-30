menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Isu BUMN Baru Bakal Ambil Alih Tambang Martabe, Rosan Bilang Begini

Isu BUMN Baru Bakal Ambil Alih Tambang Martabe, Rosan Bilang Begini

Isu BUMN Baru Bakal Ambil Alih Tambang Martabe, Rosan Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menanggapi terkait isu pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru bernama Perminas.

Perminas disebut-sebut akan mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe.

Rosan menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Menurut dia, pemerintah masih akan melakukan pembahasan internal untuk melihat kondisi perusahaan secara menyeluruh.

Baca Juga:

“Sebetulnya kami baru akan melakukan rapat besok (hari ini). Tidak hanya soal itu saja, tapi kami juga melihat berbagai aspek, termasuk memastikan kondisi perusahaan seperti apa,” ucap Rosan, pada Rabu (28/1).

Dia menjelaskan, pertimbangan pemerintah tidak semata-mata pada aspek perizinan yang telah dicabut, melainkan juga dampaknya terhadap para pekerja serta keterlibatan kementerian lain dalam proses pengambilan keputusan.

“Di sana juga ada karyawan yang bekerja, jadi ini tidak hanya dilihat dari satu sisi. Masih ada beberapa kementerian lain yang terlibat,” kata dia.

Baca Juga:

Menteri Investasi/Kepala BKPM memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh persoalan tersebut secara komprehensif.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator dan seluruh pihak terkait. (mcr4/jpnn)

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menanggapi terkait isu pembentukan BUMN baru bernama Perminas


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI