Isu Kabinet: Mahfud MD Disebut-sebut Akan Isi Posisi Menko Polkam
jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden 2024 dan pakar hukum tata negara, Mahfud MD, dikabarkan akan bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Mahfud akan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kabar tersebut. Saat ditemui wartawan di Istana, Aris menegaskan bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Kabinet, kan, hak prerogatif Pak Presiden ya, saya enggak bisa menyampaikan," kata Aris kepada wartawan.
Ditanya mengenai kemungkinan Mahfud MD mengisi posisi Menko Polkam, Aris menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo Subianto. Dia memastikan bahwa presiden akan memilih putra terbaik bangsa untuk bergabung dalam kabinet.
"Nanti akan dicari putra terbaiklah oleh Pak Presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apa pun, dari mana asalnya," ujarnya.
Aris juga mengaku telah diajak berbicara oleh Prabowo mengenai calon untuk posisi Menko Polhukam. Meski demikian, dia kembali menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangan presiden.
"Oh iya (diajak bicara oleh Prabowo). Oh itu nanti Pak Presidenlah," kata dia.
Posisi Menko Polkam masih kosong sejak dicopotnya Budi Gunawan pada Senin (8/9). Saat ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) Menko Polkam. (tan/jpnn)
Posisi Menko Polkam masih kosong sejak dicopotnya Budi Gunawan pada Senin (8/9).
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lahir di Jakarta, ADIHGI Wadah Baru untuk Dosen Hukum dan Kriminologi Se-Indonesia
- Mahfud MD: Secara Umum, Polri Itu Baik
- Mahfud MD Puji Polri Jaga Keamanan hingga Desa, Ingatkan Tantangan Kepercayaan Publik
- Mahfud MD Minta Polri Kembali ke Jati Diri Agar Dipercaya Rakyat
- PERADI SAI Resmi Mengukuhkan Kepengurusan Baru, Advokat Indonesia Siap Naik Kelas
- Grand Opening Centrale Law Firm, Niran Nuang Ambo Siap Membuka Ruang Keadilan bagi Masyarakat