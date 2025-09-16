Isu Kabinet: Mahfud MD Disebut-sebut Akan Isi Posisi Menko Polkam

jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden 2024 dan pakar hukum tata negara, Mahfud MD, dikabarkan akan bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Mahfud akan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kabar tersebut. Saat ditemui wartawan di Istana, Aris menegaskan bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Kabinet, kan, hak prerogatif Pak Presiden ya, saya enggak bisa menyampaikan," kata Aris kepada wartawan.

Ditanya mengenai kemungkinan Mahfud MD mengisi posisi Menko Polkam, Aris menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo Subianto. Dia memastikan bahwa presiden akan memilih putra terbaik bangsa untuk bergabung dalam kabinet.

"Nanti akan dicari putra terbaiklah oleh Pak Presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apa pun, dari mana asalnya," ujarnya.

Aris juga mengaku telah diajak berbicara oleh Prabowo mengenai calon untuk posisi Menko Polhukam. Meski demikian, dia kembali menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangan presiden.

"Oh iya (diajak bicara oleh Prabowo). Oh itu nanti Pak Presidenlah," kata dia.

Posisi Menko Polkam masih kosong sejak dicopotnya Budi Gunawan pada Senin (8/9). Saat ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditunjuk untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) Menko Polkam. (tan/jpnn)