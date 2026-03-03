Isu Miring Terpa Istri Virgoun, Febby Carol Kesal
jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan Virgoun dengan Lindi Fitriyana diterpa isu miring.
Pasalnya, istri pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu diduga telah berbadan dua sebelum menikah.
Kakak Virgoun, Febby Carol menanggapi soal isu miring yang mewarnai kabar pernikahan sang adik.
Dia menegaskan enggan memberikan panggung untuk oknum yang menyebarkan isu tak berdasar.
"Mohon maaf ya untuk orang-orang yang punya kepentingan, apalagi menjatuhkan adik aku terus mau pansos mau naik begitu, aku enggak mau nanggapin," ujar Febby Carol baru-baru ini di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.
"Jadi, kalau memang mau naik, kalian terutama yang pengin naik ya, pakai cara-cara yang elegan lah, pakai cara-cara yang baik lah begitu. Kalian berkarya saja sendiri jangan nebeng-nebeng di keluarga aku dan di adik aku. Aku enggak suka gitu," imbuhnya.
Dia juga menyinggung agar tak ada lagi pihak yang mengusik kehidupan keluarganya, termasuk kehidupan Virgoun.
"Kenapa? Sakit hati? Yang sudah tereliminasi silakan keluar di pintu exit. Ya jangan ikut drama-dramaan keluarga aku begitu. Pokoknya orang-orang yang sakit hati, kek, orang-orang yang mau pansos, aku enggak mau kasih panggung," tegas Febby.
