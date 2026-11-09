Isu Munaslub Beredar, Basri Baco Pastikan Golkar DKI Tetap Solid

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, mengatakan bahwa soliditas kader partainya di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu membantah kabar mengenai rencana Munaslub yang disebut-sebut untuk menggantikan kepemimpinan Bahlil.

Dia memastikan poster digital berisi ajakan penyelenggaraan Munaslub yang beredar di media sosial merupakan informasi tidak benar.

"Kami pastikan kepada seluruh kader dan masyarakat bahwa isu Munaslub tidak benar sama sekali. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mencoba mengganggu soliditas Golkar," ujar Basri Baco di Jakarta, Minggu (8/11).

Menurut Baco, kondisi internal Partai Golkar saat ini berjalan kondusif dan menunjukkan perkembangan positif.

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Dia menyayangkan beredarnya poster yang mencatut nama serta foto Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dalam isu tersebut.

Dia menilai pencantuman nama tokoh senior Golkar itu berpotensi memicu kesalahpahaman dan memengaruhi soliditas internal partai.