Isu Mundur Memanas, Gibran Mendadak Tiba di Kompleks Parlemen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis siang, di tengah isu dirinya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR imbas masalah ijazahnya.

Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Dia tiba menggunakan jas hitam dan dasi merah.

Ketika tiba di lobi, dia pun langsung berjalan masuk ke gedung parlemen tanpa mengucap sepatah kata pun. Dia pun hanya menunjukkan gestur menyapa awak media yang menunggunya. Setelah itu, dia pun langsung naik ke lift menuju ke ruangan rapat MPR RI.

Sebelum Gibran tiba, sejumlah tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun tampak sudah tiba terlebih dahulu di Kompleks Parlemen, Senayan.

Diketahui, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis ini sekitar pukul 11.00 WIB. Habiburokhman menyampaikan hal itu di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. (antara/jpnn)



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