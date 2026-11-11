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Isu Pemakzulan Gibran Berpotensi Menekan Rupiah Lebih Dalam

Isu Pemakzulan Gibran Berpotensi Menekan Rupiah Lebih Dalam
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Bayang-bayang isu pemakzulan dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi membuat nilai tukar rupiah melemah tajam. Foto: arsip jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Bayang-bayang isu pemakzulan dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi membuat nilai tukar rupiah melemah tajam.

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menjelaskan pasar merespons negatif munculnya wacana hak menyatakan pendapat dari DPR terkait isu tersebut.

Sentimen politik ini dinilai menambah ketidakpastian di tengah kondisi ekonomi serta pasar keuangan nasional yang membutuhkan stabilitas.

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Persoalan utama yang disorot pasar bukan semata-mata wacana pemakzulan, melainkan potensi meningkatnya risiko politik serta ketidakpastian arah pemerintahan.

Selain itu, Ibrahim menjelaskan investor cenderung berhati-hati ketika timbul ketegangan antarlembaga negara, karena berisiko memengaruhi persepsi terhadap stabilitas kebijakan dan iklim investasi.

"Jika eskalasi politik berlanjut tanpa kejelasan penyelesaian, premi risiko Indonesia berpotensi meningkat," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).

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Perkembangan terkini mencatat delapan fraksi di DPR telah menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kendati usulan tersebut telah masuk ke parlemen, Ibrahim menilai proses ini belum menandakan bahwa pemakzulan telah resmi diputuskan.

Bayang-bayang isu pemakzulan dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi membuat nilai tukar rupiah melemah tajam.

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