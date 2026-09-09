Isu Pemangkasan Subsidi Dibantah, Purbaya Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan isu terkait adanya rencana pemangkasan anggaran subsidi energi oleh pemerintah.

Purbaya menegaskan pemerintah bukan memangkas alokasi, melainkan menyiapkan upaya penghematan anggaran jika sistem penyaluran energi sudah matang.

Skema penghematan tersebut nantinya menerapkan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat desil teratas.

"Enggak ada pemangkasan subsidi," ujar Purbaya di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9).

Purbaya menjelaskan upaya pembatasan itu sangat bergantung pada keakuratan pendataan tingkat perekonomian atau desil masyarakat.

Namun saat ini, akurasi data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS) diakui masih dalam proses perbaikan dan belum sepenuhnya final.

Dia menyebut pemerintah tidak akan terburu buru menerapkan aturan pembatasan sebelum kebenaran data desil dari BPS dipastikan di lapangan.

"Kami akan tes dahulu itu desilnya benar-benar. Nanti kalau desilnya salah semua, ribut," katanya menegaskan.