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Isu Penundaan Transaksi Rekening Sepihak, Nasabah Waswas

Isu Penundaan Transaksi Rekening Sepihak, Nasabah Waswas
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Ilustrasi uang nasabah. Foto: ilustrasi/dokumen JPNN.com

jpnn.com - Penundaan transaksi rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono di salah satu bank berbuntut panjang.

Permasalahan ini menjadi perdebatan masyarakat yang khawatir kejadian serupa juga menimpa mereka.

Seorang nasabah beirinisial I mengungkapkan kekhawatiran terkait keamanan saldonya di tengah isu tersebut. 

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Dia mengaku cemas setelah mendengar kabar mengenai pembatasan transaksi terhadap rekening seorang aktivis.

Terlebih, dia menggunakan layanan bank tersebut sebagai rekening utama untuk menerima gaji bulanan dari kantornya.

"Jadi, jangan-jangan nanti saya sebagai pengguna juga, kan, bisa kena juga gitu," ujar I kepada jpnn.com, Selasa (25/8).

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Meskipun saat ini transaksinya masih terpantau lancar, I mulai mempertanyakan kredibilitas layanan perbankan yang digunakannya.

Namun, dia menyatakan masih memantau perkembangan terkini kasus tersebut.

Penundaan transaksi rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono mengundang waswas nasabah.

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