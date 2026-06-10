Isu Perceraian Cita Citata & Suami Dibantah Sahabat, Keduanya Malah Lagi Produktif Bareng

jpnn.com, JAKARTA - Nanda Persada membantah isu Cita Citata menggugat cerai Didi Mahardika.

Sebagai sahabat keduanya, dia mengatakan bahwa hubungan pasangan tersebut baik-baik saja.

"Iya (Cita Citata dan Didi Mahardika) baik-baik saja. Malah mereka lagi produktif bareng di musik. Lagi produserin penyanyi," ujar Nanda Persada saat dihubungi, Selasa (9/6).

Adapun rumah tangga Cita Citata dan Didi Mahardika mendadak diterpa isu kurang sedap.

Nanda mengatakan bahwa pasangan tersebut semula biasa saja menanggapi rumor itu.

Akan tetapi, kabar tersebut justru semakin ramai, bahkan berembus sampai ke pihak keluarga dan teman-teman mereka.

"Awalnya mereka biasa saja, tetapi begitu banyak teman-teman dan saudara pada konfirmasi jadi kaget juga kok ternyata ramai," kata Nanda Persada.

Menurutnya, sahabatnya itu juga menyayangkan atas ramainya kabar bohong tersebut. Terlebih, isu perceraian tersebut justru makin ramai.