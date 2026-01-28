Isu Reshuffle Kabinet: Prabowo Mungkin akan Panggil Purbaya
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan posisi Wakil Menteri Keuangan masih kosong setelah ditinggal Thomas Djiwandono.
"Belum, belum (ada pelantikan untuk posisi Wamenkeu),” ujar Prasetyo di Istana Negara, pada Rabu (28/1).
Prasetyo menuturkan, bahwa untuk mengisi posisi wamenkeu, Prabowo bakal meminta masukan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Bapak Presiden pasti akan melakukan semacam kajian dan meminta pendapat tentunya dari Menteri Keuangan mengenai pengisian kembali jabatan Wamenkeu,” katanya.
Politikus Partai Gerindra tersebut bilang bahwa perpindahan Thomas dari jabatan Wamenkeu ke Deputi Bank Indonesia pun masih dalam proses.
“Kan belum selesai proses, belum selesai,” tutur Prasetyo.
Selain posisi Wamenkeu, Prasetyo juga masih enggan membocorkan terkait isu reshuffle kabinet yang isunya sempat berembus kencang. (mcr4/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Prasetyo Hadi masih enggan membocorkan terkait isu reshuffle kabinet yang berembus kencang, tetapi...
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Lantik Bahlil Jadi Ketua Dewan Energi Nasional, Purbaya-Amran Anggota
- Purbaya Beberkan Calon Kuat Kandidat Wamenkeu
- Catat, Purbaya Meyakini BI Bisa Kendalikan Nilai Tukar Rupiah
- Keponakan Prabowo Berjanji Komitmen Jaga Independensi BI
- Purbaya Bakal Sikat Beking yang Ganggu Pajak RI
- Jalankan Arahan Prabowo, Satgassus Garuda Terlibat Pemulihan Bencana Sumatra