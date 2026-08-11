Isu Reshuffle Muncul Lagi, Ini Kata Mensesneg Prasetyo Hadi

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana reshuffle atau pergantian di jajaran Kebinet Merah Putih.

Hal itu dia katakan usai menyerahkan Surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pada Senin (10/8).

“Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” ucap Pras di Gedung DPR RI.

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Menurut dia, kalaupun ada isu pengisian jabatan, tetap akan diprioritaskan untuk posisi yang saat ini kosong.

“Contohnya, kan, Wamentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita, kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum,” tuturnya.

Diketahui, pihak Istana diwakili Prasetyo Hadi telah menyerahkan tiga Surpres kepada DPR RI.

Tiga Surpres tersebut masing-masing berkaitan dengan calon Gubernur Bank Indonesia (BI), calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan calon duta besar (Dubes) untuk negara sahabat.

Penyerahan Surpres itu dilakukan setelah pemerintah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dit/JPNN)