Isuzu Bakal Pamer Inovasi Baru di Ajang GIICOMVEC 2026

jpnn.com, JAKARTA - Langkah PT. Isuzu Astra Motor Indonesia di ajang GIICOMVEC 2026 bukan sekadar formalitas kehadiran pameran.

Di balik partisipasinya pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Isuzu menyiapkan gebrakan lewat peluncuran varian baru kendaraan niaga yang disebut-sebut akan menjadi sorotan utama.

Bagi Isuzu, pameran kendaraan komersial itu menjadi panggung strategis untuk menegaskan arah bisnisnya: menghadirkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Business Strategy Division Head IAMI, Rian Erlangga, menilai GIICOMVEC sebagai momentum penting untuk menunjukkan perkembangan industri sekaligus memperkenalkan inovasi yang berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan.

"Varian baru yang akan diperkenalkan dikembangkan berdasarkan masukan para mitra pengguna Isuzu," kata Rian dalam keterangannya, Sabtu (4/4).

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa inovasi tidak lagi hanya berorientasi teknologi, tetapi juga pengalaman dan kebutuhan operasional sehari-hari.

Peluncuran sekaligus menandai dimulainya penjualan model terbaru itu di pasar domestik.

Di area pameran, Isuzu menempati Hall B3 dengan konsep booth yang lebih komprehensif.