Isuzu Bukukan 1.180 SPK Selama GIIAS 2026, Elf Jadi Primadona

jpnn.com, TANGERANG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mencatatkan secara total 1.180 unit surat pemesanan kendaraan (SPK) selama Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Pencapaian itu meningkat 21,8 persen dibandingkan pada GIIAS 2025 yang hanya 969 unit.

Isuzu ELF menjadi model yang paling diburu selama pameran otomotif berlangsung. Kendaraan niaga itu menyumbang lebih dari 50 persen dari pemesanan Isuzu selama pameran.

Selain Elf, pemesanan Isuzu ditopang Giga, Traga, dan dua model light commercial vehicle (LCV), yakni Isuzu D-Max dan mu-X.

President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Masayasu Hideshima mengatakan pencapaian tersebut menjadi bukti kebutuhan konsumen terhadap kendaraan komersial yang mampu menunjang produktivitas bisnis terus berkembang.

“Pemesanan 1.180 unit selama GIIAS 2026 merupakan hasil yang sangat positif bagi Isuzu. Kami melihat antusiasme konsumen terhadap kendaraan komersial Isuzu terus tumbuh, sejalan dengan kebutuhan mereka terhadap kendaraan yang dapat diandalkan untuk mendukung operasional bisnis,” ujar Hideshima dalam siaran persnya, Rabu (12/8).

Selama ajang GIIAS 2026, Isuzu berkolaborasi dengan Jajago dan Karoseri Delima Mandiri dengan menghadirkan campervan berbasis Isuzu ELF NLR sebagai bentuk inovasi kendaraan komersial yang lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Kemudian Isuzu Giga FVR tampil sebagai kendaraan heavy duty yang mendukung pekerjaan berat sebagai Road Sweeper hasil kerja sama dengan YMG Tech Mobility.