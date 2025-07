Isuzu GIGA FVM Refrigerator, Solusi Logistik Cold Chain di Tanah Air

jpnn.com, TANGERANG - PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) berkomitmen terus berinovasi dalam menyediakan sarana transportasi yang sesuai dengan berbagai kebutuhan bisnis di tanah air.

Satu di antara jenis kendaraan yang mendukung kelancaran bisnis ialah Isuzu GIGA FVM Refrigerator.

Medium-duty truck tersebut dirancang secara khusus untuk mengangkut kargo berat dan memiliki kapasitas daya angkut yang besar.

PT. IAMI berkolaborasi dengan Prima Trans Logistik menghadirkan unit Isuzu GIGA FVM yang dilengkapi lemari pendingin untuk bisa dimanfaatkan dalam mendukung industri cold-chain.

"Kehadiran Isuzu GIGA FVM Refrigerator bisa menjadi solusi sekaligus mendukung industri cold chain yang terus bertumbuh dalam beberapa tahun ke belakang, dan ini selaras dengan tema kami di GIIAS 2025 yakni Partnering Your Business for a Better Tomorrow," ungkap Division Head of Business Strategy PT IAMI, Rian Erlangga, di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/7).

Isuzu GIGA FVM Refrigerator yang digunakan memiliki panjang maksimal 11.945 mm, lebar 2.485 mm, dan tinggi 2.965 mm.

Kendaraan dengan model tractor head itu memiliki ruang di belakang untuk membawa karbo sepanjang 9.660 mm.

Area belakang kemudian dimanfaatkan oleh Prima Trans Logistik untuk diletakkan lemari pendingin yang bisa menjaga bawa bawaan di kondisi suhu tertentu, sehingga tetap menghasilkan produk yang segar dan meminimalisir kerusakan.