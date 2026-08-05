Isuzu GIGA FVR Road Sweeper Jadi Solusi untuk Dukung Kota Lebih Bersih

jpnn.com, TANGERANG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menampilkan inovasi kendaraan niaga berbasis aplikasi khusus pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).

Salah satunya adalah Isuzu Giga FVR Road Sweeper, hasil kolaborasi bersama YMG Tech Mobility yang ditunjukan untuk mendukung pengelolaan kebersihan jalan di kawasan perkotaan, industri, hingga area komersial.

Kehadiran truk tersebut menunjukkan kendaraan komersial Isuzu mampu menjadi platform yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan aplikasi, tidak hanya pada sektor logistik dan distribusi, tetapi juga mendukung operasional layanan publik.

Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga mengungkapkan Isuzu Giga FVR Road Sweeper merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kendaraan komersial dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan kota dan pelayanan publik.

"Kami ingin menunjukkan kendaraan komersial mampu memberikan solusi bagi berbagai sektor, termasuk pelayanan publik," ungkap Rian.

Direktur YMG Tech Mobility, Takashi Harada mengatakan pemilihan Isuzu GIGA FVR sebagai basis kendaraan Road Sweeper didasarkan pada karakteristik sasis yang kuat, performa mesin andal, dan integrasi dengan sistem penyapu jalan yang dikembangkan YMG Tech Mobility.

"Kolaborasi ini memungkinkan kami menghadirkan solusi road sweeper yang tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki tingkat keandalan tinggi untuk operasional jangka panjang," ungkap Takashi Harada.

Isuzu GIGA FVR dipilih sebagai basis kendaraan karena memiliki karakteristik yang sesuai untuk aplikasi kendaraan khusus dengan bobot kerja tinggi.